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Когда в Киеве включат отопление

Подключение жилых домов к отоплению в Киеве начинаться с учетом температуры воздуха, которая имеет опуститься до отметки + 8°С и ниже и держаться на таком уровне в течение не менее трех дней.

Опалення

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба КГГА.

По его словам, для города важно обеспечить комфортные условия домах, но и сделать так, чтобы киевляне не платили за отопление, когда на улице тепло.

– Мы посмотрели прогноз на следующую неделю, в течение которого видим 17-18 градусов тепла. Приемлемо платить за отопление 30 гривен за квадратный метр, когда на улице такая температура? Многие киевляне думают, что нет, – сказал Пантелеев.

Он отметил, что город опирается на законодательство: в течение трех суток должен быть среднесуточная температура не выше +8 градусов.

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Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство приняло решение с 15 октября начать отопительный сезон.

Фото: Dreamstime

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