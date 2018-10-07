Российские оккупанты 25 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом враг 6 раз применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

По данным разведки, в течение суток четыре оккупанта уничтожены и восемь ранены, сообщает пресс-служба ООС на своей странице в Facebook.

Противник вел прицельный огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Луганское, Майское, Шумы, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Новотроицкое, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Позиции Объединенных сил в районе Лебединского оккупанты обстреливали из артиллерии калибра 122 мм и минометов 82-го калибра.

Также огневого воздействия из минометов калибра 82 мм подверглись опорные пункты наших войск вблизи Луганского, Шумов и Гнутово.

Защитники Майского были обстреляны из минометов 120-го калибра. По защитникам Крымского, Луганского и Гнутово, кроме того, велся огонь из вооружения боевых машин пехоты.

Вчера утром с территории оккупированного населенного пункта Заиченко артиллерией калибра 122 мм был обстрелян участок местности в районе села Водяное на Приазовье.

В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Напомним, почему РФ уже не нужен Донбасс.