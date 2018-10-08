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23 февраля – “никогда снова”: как появился День защитника Украины

14 октября отмечается День защитника Украины – как родилась новая дата, и что она значит в истории разбирались Факты ICTV.

Что случилось?

2014 год – российская вооруженная агрессия в Украине запустила активный процесс декоммунизации страны — отказа от советских символов и праздников.

24 сентября 2014 года – “Украина больше не будет праздновать День защитника Отечества 23 февраля” – такое заявление во время празднования Дня Независимости сделал президент Украины Петр Порошенко. “Никогда!”, – подчеркнул украинский лидер.

Рождение новой даты

Новым указом Петра Порошенко чествовать мужество и героизм украинских воинов в борьбе за независимость и территориальную целостность Украина начинает 14 октября.

Таким образом, указ президента Украины Леонида Кучмы в 1999 г. О праздновании Дня защитника Отечества 23 февраля отошел в прошлое.

Почему 14 октября?

14 октября исторически чествовали украинское войско на Покров.

14 октября традиционно отмечается как день создания Украинской повстанческой армии.

– 14 октября, Покрова Пресвятой Богородицы, еще с казацких времен был праздничным днем защитников Отечества. Поэтому, в прошлом году, сознательно вычеркивая из украинского календаря чужой, искусственно привнесенный к нам праздник российской армии-оккупанта, я естественно остановил свой выбор на 14 октября, — отметил Петр Порошенко.

Выходной день и символы

5 марта 2015 Верховная Рада сделала 14 октября выходным днем.
Читайте: Празднуй свои праздники, а не оккупанта! Почему 23 февраля - не праздник Украины
12 октября 2015 г. Нацбанк Украины выпускает 50 тысяч 5-гривневых монет День защитника Украины.

Факты ICTV также предлагают пройти тест, чтобы узнать в каких войсках вы бы могли служить.

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