Мэр Киева Виталий Кличко встретился с австрийским спортсменом с инвалидностью Эрихом Артнером.

Об этом сообщается на сайте мэра.

– Вчера в нашем городе состоялся марафон, в котором участвовали бегуны со всей страны, много киевлян, много иностранцев. В забеге также преодолел дистанцию спортсмен, у которого нет ног. Спортсмен, который доказал, если есть воля, целеустремленность и сила духа – человек может добиться впечатляющих результатов, – отметил мэр.

Эрих Артнер потерял обе ноги почти 30 лет назад, но, пройдя курс реабилитации, продолжает заниматься спортом, как и до болезни.

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– Эрих дважды преодолел дистанцию Ironman. Не каждый здоровый спортсмен способен на такое. Эрих собственным примером показывает, что ничего невозможного в жизни нет, – рассказал журналистам после встречи Виталий Кличко.

В свою очередь спортсмен поделился впечатлениями о Киеве.

– Очень понравился Киев. Это сказочный город. Организация марафона была на высшем уровне, мне есть с чем сравнивать, ибо я участвовал в марафонах в Берлине, Афинах, Вене. Своим результатом я, в принципе, доволен, всегда надо стремиться к чему-то большему, – рассказал спортсмен.

Самое главное, по его словам, понимать, что даже после травмы жизнь продолжается.

– Инвалидность – это не конец. Это начало другого этапа на жизненном пути. Нужно многое изменить, многое откорректировать. Это просто новое начало, новый вызов от жизни, – отметил Артнер.

Мэр столицы подарил Эриху Артнеру боксерские перчатки со своим автографом, как символ того, что за свою мечту и свою цель надо бороться каждый день.

Напомним, 7 октября в Киеве прошел международный спортивный марафон. Профессионалы и любители соревновались на разных дистанциях – от 2 до 42 км. На уровне со всеми бежали участники на протезах и с проблемами зрения.