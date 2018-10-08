За минувшие сутки боевики 27 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил на Донбассе, 11 раз – из запрещенного вооружения. Потерь среди ВСУ нет.

7 октября ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась полностью контролируемой.

Оккупанты 27 раз открывали огонь по позициям наших войск. Запрещенное Минскими договоренностями вооружение было применено 11 раз, сообщает ООС.

Враг обстреливал наши позиции в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Вильный, Екатериновка, Новозвановка, Луганское, Светлодарск, Новолуганское, Красногоровка, Новомихайловка, Новотроицкое, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Ствольную 122-мм артиллерию враг применил, открывая огонь по опорному пункту наших войск возле Водяного.

Позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Луганское, Светлодарск, Новолуганское, Водяное и Лебединское противник обстреливал из 120-мм минометов.

По опорным пунктам возле Новотошковского, Луганского, Гнутового боевики вели огонь из 82-мм минометов.

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Кроме того, по защитниках Крымского, Новозвановки, Водяного и Лебединского оккупанты применяли вооружения боевых машин пехоты.

Украинские позиции в районе Вильного обстреляли также с зенитной установки ЗУ-23-2, а по защитникам Гнутового боевики вели снайперский огонь.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По данным разведки, один боевик уничтожен и семь ранены.

Ранее миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе большое скопление военной техники боевиков, среди которой было 180 танков.

Фото: Минобороны