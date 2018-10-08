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Экс-муж Подкопаевой арестован по делу о госызмене

Экс-супруга Лилии Подкопаевой Тимофея Нагорного взяли под стражу с возможностью внести залог.

Служба безопасности Украины заподозрила бывшего супруга олимпийской чемпионки по гимнастике Лилии Подкопаевой Тимофея Нагорного в государственной измене.

Об этом LIGA.net сообщили в СБУ.

Отмечается, что 4 октября Печерский районный суд Киева Нагорного меру пресечения в виде содержания под стражей и установил залог 528 600 гривен.

Сканы решения суда о мере пресечения для бизнесмена Тимофея Нагорного приводит у себя в Facebook журналист Роман Реведжук.

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Сейчас Нагорного удерживают в СИЗО.

В то же время в СБУ от метили, что подали апелляцию на это решение, так как не согласны, что Нагорный должен иметь возможность внести деньги и выйти на свободу. Ее рассмотрят 10 октября.

О Тимофее Нагорном украинская пресса заговорила в 2005 году после свадьбы с гимнасткой и олимпийской чемпионкой Лилией Подкопаевой и усыновления ими мальчика из детдома.

С 2009 года Нагорный возглавляет Фонд волонтеров Украины.

В 2010 году Нагорный стал продюсером певицы Мики Ньютон,  которая представляла Украину на Евровидении 2011, где заняла шестое место.

Напомним,  заместитель главы Службы безопасности Украины Павел Демчина подал в суд на главу НАБУ Артема Сытника.

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