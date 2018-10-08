Государственный концерн Укроборонпром в этом году передал украинской армии 3500 единиц вооружения и военной техники.

Об этом написал президент Украины Петр Порошенко, продемонстрировав видео техники для “новой армии” на своей странице в Facebook.

Более 2000 из них – это новое и модернизированное вооружение.

– Бронетанковая, морская, авиационная техника, ракетно-артиллерийское вооружение, высокоточные противотанковые комплексы Корсар, Стугна, Барьер и ракеты к ним, новейшие пехотные огнеметы РПО-16, системы противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и связи – все это уже на вооружении у наших защитников и усиливает обороноспособность Украины, – отметил Порошенко.

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Напомним, в Украину прибыли военные самолеты США.

Фото: Минобороны Украины