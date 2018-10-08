3 октября Министерство финансов и Государственная казначейская служба перечислили 729,56 млн гривен для погашения разницы в тарифах с целью восстановления в Киеве бесперебойного снабжения тепловой энергии.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

10 октября должно состояться заседание Хозяйственного суда Киева, на котором должно быть принято мировое соглашение между Киевом и НАК Нафтогаз Украины о передаче долгов ПАО Киевэнерго в КП Киевтеплоэнерго.

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– После получения постановления, до 12 октября включительно, будут заключены договоры между Киевэнерго в КП Киевтеплоэнерго о передаче кредиторской задолженности, а после этого – ориентировочно 16-17 октября – между КП Киевтеплоэнерго и НАК Нафтогаз Украины на поставки газа, – говорится в сообщении Минфина.

К слову, в Киеве в районе станции метро Лукьяновка произошла авария на сети водоснабжения из-за чего 18 улиц и переулков остались без воды.

Фото: dreamstime.