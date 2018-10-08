С финансированием медицины в регионах в 2019 году могут возникнуть существенные трудности.

Об этом в интервью изданию Вечерние вести заявил народный депутат Украины, член фракции Батькивщина, член бюджетного комитета ВР Валерий Дубиль.

– Год назад команда президента рассказывала, как собирается развивать систему здравоохранения в сельской местности. В бюджете на это заложили 4 млрд грн на 4 года – по одному на каждый. Я думаю, те, кто живет в сельской местности, увидели эту программу в действии. 1 млрд средств, заложенный на 2018 год, и до сих пор не освоен – эти пустые слова оказались не более чем обычным пиаром, – отметил он.

В вопросах субвенции, по мнению депутата, государство перекладывает финансовое бремя все больше и больше на места.

– В этом году дефицит финансирования медучреждений, которые действительно ежедневно спасают жизни, составил 37%, а в проекте бюджета на 2019 – уже 45%. А теперь, обратите внимание, во сколько местной власти обойдется содержание медучреждений, если она не хочет их закрытия. Почти 39 млрд грн, – отметил он.

По словам депутата, в прошлом году субвенция составила 60,5 млрд. грн. при этом 26,5 млрд. были централизованы под управление Минздрава.

В 2019 картина изменится – под Минздравом централизуется на 40% больше денег, а области получат на 3% меньше, – добавил Дубиль.

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– Нацслужба здоровья также не получит полного объема финансирования, о котором обещала власть, когда принимала реформаторский законопроект. Согласно ему, государство на 100% должно покрыть потребность в финансировании первички (семейная медицина). С 2019 года – вся первичная медицинская помощь должна финансироваться исключительно через НСЗУ. С учетом возрастных коэффициентов и имеющегося распределения населения по возрастным группам, средняя капитационная ставка в 2019 году должна равняться 695,4 грн на человека. 100% потребность в финансировании первичной медицинской помощи составляет 26,84 млрд грн, а в бюджет закладывают только 15,3 млрд грн , – отметил нардеп.

– Вот так проходит децентрализация Гройсмана – на Минздрав денег в бюджете хватит, а о своем лечении пациенты должны позаботиться сами. Эта реформа от власти – фрагментарная и пиарная: показывают высокие результаты только там, где есть деньги. Где нет – царит сплошная разруха, искусственно созданная чиновниками Министерства здравоохранения. И когда власть в стране изменится, а это будет уже очень скоро, реформу нужно будет начинать даже не с нуля, а с минуса, – резюмировал он.

Напомним, что ключевыми вопросами для Верховной Рады на этой пленарной неделе будет утверждение в первом чтении проектудержавного бюджета Украины на 2019 и лишении неприкосновенности нардепов.