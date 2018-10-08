Погода в Украине сегодня, 8 октября, будет теплой и малооблачной.

Погода в Украине 8 октября будут теплой. На всей территории ожидается переменная облачность, сообщили в Укргидрометцентре.

Теплее всего будет на Закарпатье – 20-22°, а также на побережье Черного и Азовского морей – до 17-22°.

В северных и восточных областях ожидают 18-21° тепла. В центре Украины температура достигнет 19-21° тепла.

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В Киеве без осадков. Ветер северный 5-10 м/с.

Температура будет колебаться в пределах 19-21° тепла.

По данным синоптиков, 8 октября в Одесской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

К слову, еще на прошлой неделе высота снежного покрова в Карпатах достигла 0,5 метра.