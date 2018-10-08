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В Украине могут запретить строительство скоростных трасс – где и почему

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ изучает возможность запретить прокладку новых скоростных трасс через населенные пункты путем изменения государственных строительных норм.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

– В Украине до сих пор является нормальной практика, когда через город, или даже маленькое село, проходит большая скоростная трасса. Хотя это значительный вопрос для безопасности жителей, проживающих в таких населенных пунктах, для их комфорта – из-за постоянного шума и вибрации, для экологической ситуации – из-за выхлопов от интенсивного движения авто. Мы сейчас продолжаем обновлять государственные строительные нормы по проектированию дорог, и сейчас есть предложение, которое мы рассматриваем, – запретить проектировать новые высокоскоростные трассы и другие скоростные дороги через населенные пункты. Это дороги 1-й категории, то есть с 4-мя и более полосами движения, – написал Парцхаладзе.

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Он отметил, что важно заимствовать положительный европейский опыт в проектировании и строительстве дорог для повышения их безопасности и комфорта для людей.

– С 1 сентября в действие вступила обновленная ГСН по проектированию улиц и дорог в населенных пунктах, в которой мы ввели ряд принципиальных изменений для правильной организации и безопасности движения – например, это обязательное создание полос для общественного транспорта и велосипедного движения, островков безопасности, защита на остановках транспорта и другие. Это европейский цивилизованный опыт, который мы перенимаем, – написал он.

Ранее сообщалось, что первой концессионной дорогой в Украинестанет трасса от Львова до Краковца.

Фото: РБК-Украина.

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