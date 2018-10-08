3-4 ноября снесут Шулявский путепровод, в результате чего в Киеве образуются большие пробки. Согласно проведенной экспертизе, старые фундаменты не пригодны для новых современных и будущих нагрузок.

Об этом сообщает Вечерний Киев со ссылкой на заявление главного инженера КП Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева Александра Здольника.

– Конечно, в первые дни будет ад на дорогах, но, надеемся, недолго. Сейчас будут расставлять дорожные знаки и новые светофоры для объезда транспортом строительной зоны. Переоборудовали уже контактную сеть для троллейбусов. Машины поедут по улицам Нестерова, Цедика, Гарматной и Выборгской, – сказал он.

Перед водителями, которые ежедневно едут на Шулявку, стоит задача изучить схему объезда, ведь популярный путепровод закроют на 1,5 года, пока не построят новый.

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– Демонтировать Шулявский путепровод будем полностью. Первыми снесем пролетные строения, опоры, потом и фундамент до ростверков. Есть заключение экспертизы, что старые фундаменты не пригодны для новых современных и будущих нагрузок. Вместо старого здесь установят новое свайное поле, – заявил Здольник.

Во время всех этих работ проспект Победы не будут перекрывать для транспорта полностью, только частично ограничат движение по одной полосе. Ремонтники обещают работать даже ночью.

Ранее Факты ICTV писали, как объехать перекрытые дороги.

Фото: Вечерний Киев.