Регламентный комитет дал “зеленый свет” голосованию в Раде за лишение неприкосновенности нардепа Александра Вилкула.

Регламентный комитет Верховной Рады дал свои выводы к представлению генерального прокурора Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности сопредседателя фракции Оппозиционный блок Александра Вилкула, пишет Интерфакс-Украина.

Соответствующие выводы члены комитета утвердили на заседании в понедельник в Киеве.

Таким образом, после решения комитета представление о лишении неприкосновенности нардепа могут выносить на голосование в сессионном зале парламента.

В ходе выступления генеральный прокурор Украины обратился к комитету и Верховной Раде с просьбой о снятии депутатской неприкосновенности с Вилкула для завершения прокуратурой Днепропетровской области досудебного следствия в уголовном производстве по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса – о злоупотреблении полномочиями при передаче земельных участков в 2011 году.

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