PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика / Снятие неприкосновенности с Вилкула - комитет вынес решение/

Снятие неприкосновенности с Вилкула – комитет вынес решение

Регламентный комитет дал “зеленый свет” голосованию в Раде за лишение неприкосновенности нардепа Александра Вилкула.

Регламентный комитет Верховной Рады дал свои выводы к представлению генерального прокурора Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности сопредседателя фракции Оппозиционный блок Александра Вилкула, пишет Интерфакс-Украина.

Соответствующие выводы члены комитета утвердили на заседании в понедельник в Киеве.

Таким образом, после решения комитета представление о лишении неприкосновенности нардепа могут выносить на голосование в сессионном зале парламента.

В ходе выступления генеральный прокурор Украины обратился к комитету и Верховной Раде с просьбой о снятии депутатской неприкосновенности с Вилкула для завершения прокуратурой Днепропетровской области досудебного следствия в уголовном производстве по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса – о злоупотреблении полномочиями при передаче земельных участков в 2011 году.

Читайте: Экс-муж Подкопаевой арестован по делу о госызмене

Напомним,  заместитель главы Службы безопасности Украины Павел Демчина подал в суд на главу НАБУ Артема Сытника.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Сергій Дунаєв
Снятие неприкосновенности с нардепа Дунаева – остался один шаг
Новинский, Вилкул и Шуфрич вышли из зала во время обращения президента к ВР
Юрій Луценко
Луценко просит Раду снять неприкосновенность с трех нардепов
Евробляхи и подготовка к выборам. 5 задач Рады на осень
Підсумки роботи Верховної Ради
С судом, однако без ЦИКа: Верховная Рада ушла на каникулы
геращенко
Когда Рада проголосует за снятие депутатской неприкосновенности
Помощник нардепа Вилкула разбился на джипе под Полтавой
Снятие депутатской неприкосновенности: решение Конституционного суда
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка