Из-за взрывов в Ичне полицейские Киева заступили на патрулирование населенных пунктов, расположенных недалеко от складов боеприпасов.

После взрывов в Ичне полицейские Киева заступили на патрулирование населенных пунктов возле военных складов на Черниговщине.

Приданные силы после инструктажа, во время которого им определили задачи, вместе с другими подразделениями системы МВД присоединились к эвакуации людей, сообщает пресс-служба.

Часть правоохранителей обустраивает временные пункты, где будут оказывать всяческую помощь местным жителям.

В частности, будут развернуты палатки, где будет работать полевая кухня. Здесь же можно будет получить необходимые продукты.

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На помощь черниговским коллегам отправились киевские спецназовцы.

– Людей эвакуируют, и мы можем к ночи получить мародерство в оставленных домах и квартирах, а особенно – магазинах и других местах с ценностями.

Значит нужно патрулирование и жесткая работа по безопасности оставленных людьми помещений, – добавил Мартин Брест в Facebook.

Ранее стало известно, что перед пожаром на военных складах боеприпасов в Ичне произошло 4 взрыва в разных местах арсенала.

Фото: Мартин Брест/Facebook