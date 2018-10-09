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ООС: враг ударил из запрещенного оружия и понес большие потери

За прошедшие сутки трое украинских военнослужащих получили ранения на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Вчера ситуация на Востоке Украины была напряженной, однако полностью контролируемой бойцами ООС: противники 36 раз открывали огонь по позициям украинской армии, из них 12 раз – из запрещенного минскмими соглашениями оружия.

Российские оккупационные войска били из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под враждебные обстрелы попали позиции в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Екатериновка, Степное, Троицкое, Луганское, Майское, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

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– Во время боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. По данным разведки, в течение суток 5 оккупантов уничтожены и 6 – ранены, – отметили в ведомстве.

Как сообщалось, 9 октября произошли взрывы в Ичне на складах боеприпасов ВСУ.

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