Холодную воду на ряде улиц Киева отключат с 9 по 20 октября из-за ремонта систем водоснабжения.

В связи с ремонтными работами систем водоснабжения в Киеве отключат воду на ряде улиц, сообщает Киевводоканал.

Где не будет воды:

9 октября с 8.00 до 20.00 – ул. Парково-Сырецкая, 5, 6, 6А, 8

– ул. Парково-Сырецкая, 5, 6, 6А, 8 9 октября с 8.00 до 22.00 – пр. Глушкова, 4А, 4Б, 4В, 6

– пр. Глушкова, 4А, 4Б, 4В, 6 9 октября с 8.00 до 6.30 10 октября – ул. Витрука, 9/4, ул. Депутатськая, 2, пл.Героев Бреста

– ул. Витрука, 9/4, ул. Депутатськая, 2, пл.Героев Бреста 9 октября с 20.00 до 7.30 10 октября – пер. Бехтеревский, 3, 4, А, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13А, 14, 15

– пер. Бехтеревский, 3, 4, А, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13А, 14, 15 10 октября с 8.00 до 16.00 – ул. Железнодорожная, 1, 1А, 14, 16, 18, 20, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 48

– ул. Железнодорожная, 1, 1А, 14, 16, 18, 20, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 48 10 октября с 9.00 до 20.00 – ул. Менделеева, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11А, 19, 21, 23, 25

– ул. Менделеева, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11А, 19, 21, 23, 25 10 октября с 19.00 до 6.00 11 октября – ул. Борщаговская, 186, 188, 190, 196, 198

– ул. Борщаговская, 186, 188, 190, 196, 198 12 октября с 20.00 до 6.00 13 октября – ул. Кольцова, 12; ул. Кучера 7

– ул. Кольцова, 12; ул. Кучера 7 16 октября с 8.00 до 6.00 20 октября – Набережное шоссе, 26; Броварской проспект (кафе Катюша)

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Ранее из-за аварии возле станции метро Лукьяновская 18 улиц и переулков остались без воды.

Фото: Dwnld777/Dreamstime