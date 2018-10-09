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Взрывы на складах боеприпасов возле Ични – список перекрытых дорог

Взрывы у Ичне начались 9 октября в 3.30 утра. Продолжается эвакуация населения. Некоторые дороги перекрыты.

Взрывы в Ичне парализовали движение поездов и автотранспорта.

Список перекрытых дорог

Р-68 Талалаевка – Ичня – Тростянец – Сокиринцы – / Н-07 / от Талалаевка в сторону Ичне и от Парафиевки в сторону Ичне

Т-25-27 Новый Быков – Ичня от перекрестка с дорогой Р-67 Чернигов-Нежин-Прилуки-Пирятин в сторону Хаенки-Монастырища-Ичне

Т-25-24 Борзна-Ичня-Прилуки со стороны Плисок в сторону Ичне и с стороны дорогой Н-07 до Ичне

Свободный проезд по дорогам:

М-02 Копти-Глухов-Бачевск

Р-67 Чернигов-Нежин-Прилуки-Пирятин

Н-07 Киев-Сумы-Юнаковка в обоих направлениях

Читайте: Не воровство, а нападение – Бутусов о взрывах на складах у Ичне

Причина взрывов складов боеприпасов в Ичне

Результаты

Напомним, как горели военные склады в Украине.

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