Взрывы у Ичне начались 9 октября в 3.30 утра. Продолжается эвакуация населения. Некоторые дороги перекрыты.
Взрывы в Ичне парализовали движение поездов и автотранспорта.
Список перекрытых дорог
Р-68 Талалаевка – Ичня – Тростянец – Сокиринцы – / Н-07 / от Талалаевка в сторону Ичне и от Парафиевки в сторону Ичне
Т-25-27 Новый Быков – Ичня от перекрестка с дорогой Р-67 Чернигов-Нежин-Прилуки-Пирятин в сторону Хаенки-Монастырища-Ичне
Т-25-24 Борзна-Ичня-Прилуки со стороны Плисок в сторону Ичне и с стороны дорогой Н-07 до Ичне
Свободный проезд по дорогам:
М-02 Копти-Глухов-Бачевск
Р-67 Чернигов-Нежин-Прилуки-Пирятин
Н-07 Киев-Сумы-Юнаковка в обоих направлениях
Читайте: Не воровство, а нападение – Бутусов о взрывах на складах у Ичне
Причина взрывов складов боеприпасов в Ичне
Напомним, как горели военные склады в Украине.
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