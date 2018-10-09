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Взрывы в Ичне: БПЛА не фиксировали в течение 48 часов

В ВВС Украины заявили, что за последние 48 часов над Ичней не было выявлено ни одного БПЛА.

Вибух в Ічні

По информации командования ВВС Украины, за последние 48 часов над Ичней не было выявлено ни одного БПЛА, передает УНН.

– Сообщаем, что по результатам анализа воздушной обстановки, в течение двух дней, в воздушном пространстве над местом события ни одного БПЛА обнаружено не было. Вблизи арсенала проходят воздушные пути, по которым летают трассовые самолеты, которые при недостаточной видимости могут быть восприняты как беспилотный летательный аппарат, – говорится в сообщении.

Информация, которая распространяется в интернете, о якобы замеченном беспилотном летательном аппарате в районе арсенала вблизи населенного пункта Ичня и том, что он стал причиной взрыва, не соответствует действительности.

Причина взрывов складов боеприпасов в Ичне

  • Поджог 37%, 70 голосов
    70 голосов 37%
    37%
  • Халатность 32%, 61 голос
    61 голос 32%
    32%
  • Кража 24%, 46 голосов
    46 голосов 24%
    24%
  • Диверсия 7%, 14 голосов
    14 голосов 7%
    7%
Всего голосов: 191

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К слову, в связи с пожаром и взрывами на территории 6-го арсенала Министерства обороны под Ичней в Черниговской области на государственной границе усилены меры безопасности.

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