В ВВС Украины заявили, что за последние 48 часов над Ичней не было выявлено ни одного БПЛА.

По информации командования ВВС Украины, за последние 48 часов над Ичней не было выявлено ни одного БПЛА, передает УНН.

– Сообщаем, что по результатам анализа воздушной обстановки, в течение двух дней, в воздушном пространстве над местом события ни одного БПЛА обнаружено не было. Вблизи арсенала проходят воздушные пути, по которым летают трассовые самолеты, которые при недостаточной видимости могут быть восприняты как беспилотный летательный аппарат, – говорится в сообщении.

Информация, которая распространяется в интернете, о якобы замеченном беспилотном летательном аппарате в районе арсенала вблизи населенного пункта Ичня и том, что он стал причиной взрыва, не соответствует действительности.

Причина взрывов складов боеприпасов в Ичне Поджог 37%, 70 голосов 70 голосов 37% 37%

Халатность 32%, 61 голос 61 голос 32% 32%

Кража 24%, 46 голосов 46 голосов 24% 24%

Диверсия 7%, 14 голосов 14 голосов 7% 7% Всего голосов: 191 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Читайте: Люди выезжают! Возле Ични взрываются склады боеприпасов (ОНЛАЙН)

К слову, в связи с пожаром и взрывами на территории 6-го арсенала Министерства обороны под Ичней в Черниговской области на государственной границе усилены меры безопасности.