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Взрывы в Ичне: пожар на складе с боеприпасами локализовали

На территории 6-го арсенала Министерства обороны в Черниговской области локализовали очаги пожара.

Спасателям удалось локализовать очаги пожара на территории 6-го арсенала Министерства обороны в Черниговской области, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

– По состоянию на 14.00 очаги пожара локализованы. Интенсивность взрывов продолжает уменьшаться, над территорией складов наблюдается задымленность, раздаются одиночные взрывы, – говорится в сообщении.

Для локализации пожара доставили инженерную машину разграждения. Также на месте пожара работают пожарные танки ГПМ-54.

Штаб принял решение о проведении аэроразведки над местом чрезвычайного происшествия.

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Ситуация возле пгт Дружба позволяет уже в ближайшее время приступить к тушению пожара.

– По состоянию на 17.00 ситуация по безопасности на 6-м арсенале позволяет уже в ближайшее время приступить к тушению силами пожарных расчетов ВС Украины и ГСЧС Украины очагов пожара по периметру технической территории, – говорится в сообщении Генштаба.

К слову, из-за взрывов в Ичне полицейские Киева заступили на патрулирование населенных пунктов, расположенных недалеко от складов боеприпасов.

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