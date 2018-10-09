3-4 ноября снесут Шулявский путепровод, в результате чего в Киеве образуются большие пробки. Согласно проведенной экспертизе, старые фундаменты не пригодны для новых современных и будущих нагрузок.

Обновлено 9.10. в 17.45: Работы с ограничением движения автомобильного транспорта по Шулявскому путепроводу планируется начать в ноябре-декабре текущего года. Точная дата начала ограничения движения транспорта будет сообщена дополнительно.

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Сейчас в рамках реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Гарматная выполняются работы по перекладке сети связи, ливневой канализации, водопровода и газовых сетей на съездах с ул. В. Гетмана на просп. Победы, а также с проспекта Победы на ул. А. Довженко.

Выполняются работы по переустройству схемы организации дорожного движения (светофорные объекты, знаки регулирования дорожного движения, разметка) на период перекрытия Шулявского путепровода, а также переустройство контактной сети общественного транспорта. Осуществляется выполнение дорожных работ в пределах перекрытых съездов, с целью обеспечения должного пропуска автомобильного транспорта на период перекрытия путепровода.

Указанные работы возможно завершить до 3-4 ноября. Одновременно будут начаты подготовительные работы для демонтажа консолей тротуаров путепровода.

Демонтаж основных конструкций путепровода планируется начать с 15 декабря. Демонтажные работы будут выполнены в определенной очередности и в срок ориентировочно до 30 января 2019 года.

Начать работы по устройству свайных фундаментов и опор планируется в феврале, а монтаж новых металлоконструкций путепровода начать с марта 2019 года.

О сносе Шулявского путепровода 3-4 ноября сообщает Вечерний Киев со ссылкой на заявление главного инженера КП Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева Александра Здольника.

– Конечно, в первые дни будет ад на дорогах, но, надеемся, недолго. Сейчас будут расставлять дорожные знаки и новые светофоры для объезда транспортом строительной зоны. Переоборудовали уже контактную сеть для троллейбусов. Машины поедут по улицам Нестерова, Цедика, Гарматной и Выборгской, – сказал он.

Перед водителями, которые ежедневно едут на Шулявку, стоит задача изучить схему объезда, ведь популярный путепровод закроют на 1,5 года, пока не построят новый.

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– Демонтировать Шулявский путепровод будем полностью. Первыми снесем пролетные строения, опоры, потом и фундамент до ростверков. Есть заключение экспертизы, что старые фундаменты не пригодны для новых современных и будущих нагрузок. Вместо старого здесь установят новое свайное поле, – заявил Здольник.

Во время всех этих работ проспект Победы не будут перекрывать для транспорта полностью, только частично ограничат движение по одной полосе. Ремонтники обещают работать даже ночью.

Ранее Факты ICTV писали, как объехать перекрытые дороги.

Фото: Вечерний Киев.