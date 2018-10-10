Карпулинговый сервис BlaBlaCar запускает монетизацию для украинских пользователей, а это означает, что с ноября 2018 года возможность бронирования для пассажиров станет платной.

После выбора параметров маршрута и водителя, потребуется оплатить доступ к бронированию: на день (49 грн) или месяц (59 грн). Оплата доступна как на сайте, так и в мобильных приложениях (iOS, Android), передает ain.ua.

Новые условия не распространяются на поездки длинной менее 120 км, их бронирование доступно бесплатно.

Правила расчета с водителями неизменны — платить нужно наличными деньгами. Однако в компании подтвердили, что рассматривают безналичный расчет, как одну из доступных опций.

Для самих водителей сервис остается полностью бесплатным. В компании говорят, что продолжат следить за размером компенсаций — пользование BlaBlaCar подразумевает частичную компенсацию транспортных расходов, а не заработок.

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