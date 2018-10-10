За минувшие сутки российско-оккупационные войска 39 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне ООС.

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 39 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в результате чего погиб один военнослужащий, двое получили ранения. 14 раз враг применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, сообщает пресс-центр ООС.

Обстрелы осуществлялись в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Золотое, Новозвановка, Луганское, Новолуганское, Майское, Железное, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Березовое, Новотроицкое, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

– Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Ствольную артиллерию калибра 152 мм враг применил, открывая огонь по опорному пункту наших войск вблизи Новотошковского, а калибра 122 мм – в районе населенного пункта Водяное. Позиции Объединенных сил в районе Луганского, Гнутово и Лебединского противник обстреливал из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам возле Крымского, Новотошковского, Золотого, Новозвановки, Луганского, Новолуганского и Водяного вел огонь из минометов калибра 82 мм, – говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты применяли вооружение боевых машин пехоты БМП-1 по защитниках Крымского и Новозвановки. Позиции Объединенных сил в районе Золотого обстреляли противотанковыми управляемыми ракетами.

Читайте: Почему РФ уже не нужен Донбасс



По данным разведки, в ходе боевых действий уничтожили 3 боевиков, еще 5 получили ранения.

К слову, на Донбассе зафиксировано большое скопление военной техники боевиков, размещенной с нарушением линий отвода.