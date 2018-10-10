PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Дорогие таблетки: почему в Украине лекарства дороже, чем в ЕС и как завышают цены/

Дорогие таблетки: почему в Украине лекарства дороже, чем в ЕС и как завышают цены

Польша. На полке аптеки – хорошо известный магний Б6. На ценнике почти 14 злотых. В пересчете – около 100 гривен. В украинской аптеке – та же упаковка почти за 200! Капли для глаз – на наши деньги это 90 гривен. В Украине эти капли стоят около 140 Разница ощутима. Сравнение средней стоимости препарата Линекс форте в ближайших странах: дешевле всего он стоит в Польше и Молдове. (Украина – 7,4 евро, Венгрия 7,2 евро, Беларусь 5,7 евро, Польша 3 евро, Молдова 2,7 евро).

За накрутки Антимонопольный комитет Украины время от времени наказывает и производителей, и поставщиков лекарств. Один из последних примеров – фармзавод оштрафовали почти на 60 миллионов гривен. В антимонопольном комитете заявляют: в Украине иногда действует негласное правило – стараться меньше допускать на фармрынок генериков – аналогов известных лекарств. Они дешевле оригинальных. Какую именно компанию допускать на украинский фармрынок, решает Гослекслужба. Но парадокс – лекарства могут быть сертифицированы и в США, и в Великобритании. Но украинские чиновники умудряются найти зацепки, чтобы не разрешить продажу тех же лекарств в Украине.

Читайте: Доступные лекарства: новый перечень бесплатных препаратов

Если бы были рецепты, то провизоры не имели бы возможности, что называется, впаривать дорогие лекарства. Что сказал врач, то и было бы. Казалось бы, выход прост: запретить продавать лекарства без рецепта. Но оказывается, это у нас давно уже существует на бумаге, только вот не выполняется.

Чтобы убрать маркетинговую составляющую и удешевить лекарства депутаты предлагают пойти на радикальные шаги – вообще запретить крупные аптечные сети. А платят за все это – пациенты. Маленькие аптеки, которые участвуют в госпрограммах и сами производят лекарства, тем временем, остаются на грани выживания.

К слову, Факты ICTV сообщали, что в Украине ввели запрет на популярное лекарство для детей

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Принятие закона О лекарственных средствах приведет к резкому повышению цен в аптеках
Медреформа 2018: как будет работать и за что заплатят пациенты
В Украине подорожают лекарства на 25%
Цены на лекарства: серые схемы фармрынка и кто зарабатывает на больных украинцах
Список бесплатных лекарств и где их получить (ИНФОГРАФИКА)
С 1 апреля диабетики и астматики будут получать бесплатные лекарства
Какие лекарства станут бесплатными в Украине с 1 апреля
80% фармацевтического рынка Украины контролирует 3 монополиста
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка