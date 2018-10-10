Польша. На полке аптеки – хорошо известный магний Б6. На ценнике почти 14 злотых. В пересчете – около 100 гривен. В украинской аптеке – та же упаковка почти за 200! Капли для глаз – на наши деньги это 90 гривен. В Украине эти капли стоят около 140 Разница ощутима. Сравнение средней стоимости препарата Линекс форте в ближайших странах: дешевле всего он стоит в Польше и Молдове. (Украина – 7,4 евро, Венгрия 7,2 евро, Беларусь 5,7 евро, Польша 3 евро, Молдова 2,7 евро).



За накрутки Антимонопольный комитет Украины время от времени наказывает и производителей, и поставщиков лекарств. Один из последних примеров – фармзавод оштрафовали почти на 60 миллионов гривен. В антимонопольном комитете заявляют: в Украине иногда действует негласное правило – стараться меньше допускать на фармрынок генериков – аналогов известных лекарств. Они дешевле оригинальных. Какую именно компанию допускать на украинский фармрынок, решает Гослекслужба. Но парадокс – лекарства могут быть сертифицированы и в США, и в Великобритании. Но украинские чиновники умудряются найти зацепки, чтобы не разрешить продажу тех же лекарств в Украине.

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Если бы были рецепты, то провизоры не имели бы возможности, что называется, впаривать дорогие лекарства. Что сказал врач, то и было бы. Казалось бы, выход прост: запретить продавать лекарства без рецепта. Но оказывается, это у нас давно уже существует на бумаге, только вот не выполняется.

Чтобы убрать маркетинговую составляющую и удешевить лекарства депутаты предлагают пойти на радикальные шаги – вообще запретить крупные аптечные сети. А платят за все это – пациенты. Маленькие аптеки, которые участвуют в госпрограммах и сами производят лекарства, тем временем, остаются на грани выживания.

К слову, Факты ICTV сообщали, что в Украине ввели запрет на популярное лекарство для детей