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Кто стал новым куратором “ЛДНР”

Сотрудник управления президента РФ по приграничному сотрудничеству Алексей Филатов, который раньше занимался отношениями с Южной Осетией, теперь будет курировать взаимодействие Кремля с “ЛДНР”.

Бойовики

Об этом сообщил в комментарии ТАСС директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

По его словам, Алексей Филатов “пошел на повышение” и теперь занимается “гуманитарным и политическим взаимодействием” с “ДНР” и “ЛНР”.

– В частности, он отвечает за взаимодействие с Донбассом по “избирательной кампании”, – сказал Чеснаков.

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Напомним, 4 октября Верховная Рада продлила действие особого порядка местного самоуправления на оккупированных территориях Донбасса до конца 2019 года.

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