Кабмин утвердил новый порядок программы Доступное жилье для населения. Теперь люди смогут самостоятельно выбирать в каком районе они хотят квартиру и у какого банка обслуживаться.

Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передает Интерфакс-Украина.

– Работа с программами по доступному жилью требует постоянного совершенствования прозрачности, открытости и действительной помощи. Мы объединили два порядка, которые существовали в одно, которым в первую очередь предусматривается возможность самостоятельного выбора заявителем жилья, которое он будет покупать, – сообщил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.

Он добавил, что заявитель также сможет самостоятельно выбирать банк, где будет оформлен кредит на покупку жилья, и уточнил, что 30% стоимости жилья будет компенсировать государство и еще 30% могут компенсировать местные бюджеты.

– Нам очень важно, чтобы программа Доступное жилье была действительно доступной, чтобы у нас не было покупке квартир 140-150 кв. м, как это было раньше. Поэтому, мы конкретно ограничиваем по количеству квадратных метров, которые могут быть куплены в рамках программы Доступное жилье, согласно количеству членов семьи, – заявил Зубко.

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Напомним, что в программе могут принять участие люди нуждается в улучшении жилищных условий, переселенцы и участники АТО. Сумма компенсации в первом случае составляет 30% от стоимости жилья, во втором и третьем – 50%.

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