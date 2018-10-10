Нафтогаз засчитал Газпрому $9 млн переплат за транзит газа в счет погашения пени, которая начисляется на задолженность в соответствии с арбитражным решением от 28 февраля 2018 года по транзитному контракту.

Об этом сообщает пресс-служба НАК Нафтогаз Украины.

Отмечается, что 22 декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж пересмотрел формулу ценообразования на газ по контракту о поставках газа в Украину, таким образом уменьшив его стоимость, что автоматически привело к уменьшению ставки стоимости услуг и общей стоимости услуг транзита газа, предоставляемых Нафтогазом.

При этом Газпром, отказываясь выполнять решение Стокгольмского арбитража, в 2018 году продолжает платить за транзит большую цену, чем выставляет Нафтогаз, который рассчитывает тариф в соответствии с решением арбитража.

– Таким образом Нафтогаз засчитал более $9 млн переплаты за услуги транзита, предоставленные в августе, как платеж в исполнение арбитражного решения, – говорится в сообщении.

Напомним, согласно решению Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года, Газпром должен Нафтогазу $2,56 млрд убытков за невыполнение обязательств по транзитному контракту, на которые начисляется пеня за каждый день невыполнения арбитражного решения.

На сегодняшний день размер начисленной пени составляет более $100 млн.

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К слову, в июне голландские активы ПАО Газпром были арестованы для выплаты НАК Нафтогаз $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража.