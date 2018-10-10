Если владелец квартиры имеет еще одно жилье, он не может расторгнуть договор найма, заключенный на неопределенный срок, и выселить нанимателя.

Такое решение Верховного суда обнародовано в Едином реестре судебных решений.

В постановлении суда говорится о деле собственника жилого дома, который является истцом.

Он обратился в суд о выселении нанимателей из части дома, мотивируя свое требование тем, что по условиям договора найма имеет право на досрочное расторжение, если предупредит об этом за 3 месяца в письменной форме.

Однако суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, мотивировав свое решение тем, что истец имеет другое жилье.

Читайте: Жилье для военных с Донбасса и Крыма – Рада приняла закон

Апелляционный суд жалобу удовлетворил частично. В частности, был выселен ответчик и один его ребенок. В то же время, относительно второго ребенка – подтвердил решение суда первой инстанции.

В итоге Верховный суд не нашел оснований для выселения ответчиков из жилого дома, поскольку истец имеет другое жилье, что опровергает его потребность в спорном жилом доме. Кроме того, ему не препятствуют пользоваться домом, в котором также проживает и зарегистрирован несовершеннолетний сын истца, который другого жилья не имеет.

Ранее Факты ICTV выяснили, что сейчас снять квартиру без риска быть обманутым практически невозможно, ведь рынок аренды не урегулирован законодательно.

Фото: Pixabay