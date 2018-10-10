Правительство разрешило устанавливать счетчики тепла в старых домах с вертикальной системой отопления.

Об этом в Facebook написал вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

– Отныне украинцы могут самостоятельно выбирать оптимальную систему индивидуального учета тепла. Это возможность экономить потребление тепла и платить исключительно по собственному счетчику. На заседании правительства приняли важное постановление, которым утвердили соответствующий порядок, – прокомментировал Зубко.

Выбрать оптимальную систему индивидуального учета можно в случае, если есть техническая возможность инженерных систем в доме.

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– Ранее индивидуальный (поквартирный) учет был доступен только для жителей домов с горизонтальной системой отопления. Жители старых домов, где отсутствует техническая возможность установить индивидуальный счетчик, платили за объем тепла, который потребляло все здание по коммерческому домовому узлу. Плата делилась пропорционально площади на всех. И все платили одинаково, – рассказал Зубко.

Теперь, по его словам, владельцы квартир, которые установят квартирные счетчики (при горизонтальной разводке инженерных сетей в доме) или приборы-распределители на отопительные приборы (при вертикальной разводке) смогут регулировать температуру в своих квартирах, экономить тепло и платить исключительно по собственному счетчику.

– Доплата будет только за обогрев общих мест пользования и вспомогательных помещений в соответствии с площадью их квартиры, – добавил Зубко.

Он рассказал, что данное постановление было принято в рамках имплементации закона О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон в Украине может начаться раньше.