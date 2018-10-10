Сегодня на территории Украины осадков не ожидается.
Сегодня на территории Украины ожидается солнечная погода, без осадков, сообщает Укргидрометцентр.
Ветер северо-восточный, восточный, 3-8 м/с.
Температура ночью будет колебаться в пределах 2-7° тепла, днем потеплеет до 14-19°. В южной части, на Закарпатье и Донецкой несколько теплее. Ночью ожидается 6-11° тепла, днем – 18-23°.
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В Киеве сегодня без осадков.
Температура ночью 5-7° тепла, днем 16-18°.
К слову, Факты ICTV также публиковали прогноз погоды на неделю.
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