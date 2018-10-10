Обсуждение получения Томоса на автокефалию Украинской православной церкви будет возможным после сегодняшнего отчета экзархов.

Представитель Киевской патриархии архиепископ Евстратий сообщил в Facebook, что обсуждение получения Томоса на автокефалию Украинской православной церкви будет возможным только после того, как состоится отчет экзархов Вселенского патриарха в Стамбуле.

– Только после этого возможно обсуждение вопроса томоса. Поэтому сообщения, что Томос уже есть – не соответствуют действительности, а информационно – вредны, потому что после волны перемоги пойдет волна зради, когда окажется, что вопрос Синод еще не обсудил. Боролись за автокефалию 100 лет – поэтому можем еще немного побыть сдержанными, – сообщил Евстратий.

Он напомнил, что сначала должно быть предоставлено решение Синода Вселенского патриархата о предоставлении Томоса об автокефалии. После этого проведут Собор, где соберутся архиереи УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП, обратившиеся к Вселенскому патриарху с просьбой о предоставлении Томоса.

Затем предстоятель единой поместной автокефальной УПЦ получит Томос как документ.

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К слову, президент Украины Петр Порошенко убежден, что процесс принятия решения о предоставлении Украине Томоса о создании поместной Украинской Православной церкви, уже вышел на финишную прямую.