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Вопрос Томоса для Украины будет обсуждаться после сегодняшнего отчета экзархов

Обсуждение получения Томоса на автокефалию Украинской православной церкви будет возможным после сегодняшнего отчета экзархов.

Церква

Представитель Киевской патриархии архиепископ Евстратий сообщил в Facebook, что обсуждение получения Томоса на автокефалию Украинской православной церкви будет возможным только после того, как состоится отчет экзархов Вселенского патриарха в Стамбуле.

– Только после этого возможно обсуждение вопроса томоса. Поэтому сообщения, что Томос уже есть – не соответствуют действительности, а информационно – вредны, потому что после волны перемоги пойдет волна зради, когда окажется, что вопрос Синод еще не обсудил. Боролись за автокефалию 100 лет – поэтому можем еще немного побыть сдержанными, – сообщил Евстратий.

Он напомнил, что сначала должно быть предоставлено решение Синода Вселенского патриархата о предоставлении Томоса об автокефалии. После этого проведут Собор, где соберутся архиереи УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП, обратившиеся к Вселенскому патриарху с просьбой о предоставлении Томоса.

Затем предстоятель единой поместной автокефальной УПЦ получит Томос как документ.

Читайте: Автокефалия для УПЦ: в Стамбуле начался Синод Вселенского патриархата

К слову, президент Украины Петр Порошенко убежден, что процесс принятия решения о предоставлении Украине Томоса о создании поместной Украинской Православной церкви, уже вышел на финишную прямую.

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