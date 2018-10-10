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В случае агрессии: в Украине утвержден новый порядок применения оружия

Кабинет министров утвердил порядок применения оружия и боевой техники соединениями, воинскими частями и подразделениями ВСУ во время выполнения задач по отражению вооруженной агрессии против Украины.

Согласно порядку, утвержденному Кабмином на заседании, воинские части, подразделения и военнослужащие Вооруженных сил во время выполнения ими задач по отражению вооруженной агрессии против Украины и во время мер по обеспечению национальной безопасности и обороны имеют право применять оружие или военную технику для:

  • отражения нападения или предупреждения нападения на охраняемые объекты;
  • освобождения заложников или военнопленных, захваченных объектов или предотвращения такого захвата;
  • уничтожения оружия, боевой техники, транспортных и технических средств, находящихся в пользовании лиц, причастных к вооруженной агрессии;
  • защиты гражданских лиц и объектов;
  • задержания лиц, причастных к вооруженной агрессии;
  • остановки действий лиц, осуществляющих правонарушение;
  • в ряде других случаев, определенных приказом руководителя Объединенных сил.

Командиры военных частей и подразделений ВСУ во время выполнения заданий обязаны предпринять все меры для защиты здоровья и жизни личного состава, гражданских лиц, а также объекты от нападения или угрозы нападения.

При нападении или угрозе по возможности должны применятся предупредительные меры:

  • использование визуальных и звуковизуальных сигналов, указателей о возможном примененим оружия или техники;
  • установление ограждений на участках местности возле военных объектов с целью предупреждения и предотвращения приближению;
  • устное или с использованием техсредств предупреждение о возможном применение оружия;
  • предупредительную стрельбу.
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Предупредительные меры должны быть исчерпывающими и обеспечивать возможность для цели отказаться от нападения.

В случае внезапного нападения оружие и техника могут применятся без предупредительных мер.

Также предусмотрено, что по решению командира вокруг военного объекта может устанавливаться зона предупреждений и зона обороны.

Летальное применение оружия или техники разрешается для самообороны, а также во время выполнения задач по отражению вооруженной агрессии против Украины и во время мер по обеспечению национальной безопасности и обороны.

Когда летальное применении оружия неизбежно, командир должен обеспечить сохранение человеческих жизней, минимизировать ранение гражданских лиц, обеспечить также предоставление медпомощи раненым и возможность эвакуации лиц в самый короткий срок.

Фото: Минобороны

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