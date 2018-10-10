Законодательство о природно-заповедном фонде запрещает строительство каскадов ГЭС на Днестре.

Об этом заявила экологический активист и руководитель КП Залищики туристические Леся Мандзюк, комментируя план Укргидроэнерго построить Верхнеднестровский каскад ГЭС, передает Обозреватель.

Данный проект присутствует в инвестиционной программе компании, которая сейчас рассматривается Национальной комиссией регулирования рынка энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

– С экологической точки зрения это не то чтобы экологическая катастрофа, это сознательное разрушение. Причем здесь у нас национальный природный парк с одной стороны, региональный ландшафтный парк с другой стороны. То есть, это естественно заповедные объекты всеукраинского уровня. Я не считаю допустимым такое строительство на этой территории. Закон запрещает какие-то такие изменения на территории объектов природно-заповедного фонда, в частности, – подчеркивает Леся Мандзюк.

По мнению активиста проект негативно повлияет на экосистему верхнего Днестра.

– На самом деле строительство каскада Верхнеднестровской ГЭС полностью разрушит экосистему верхнего Днестра как таковую. Произойдет разрушение, подмывание берегов, уникальных стенок, уникальных мест, где растет растения, животные, затопление островов, где гнездится очень много птиц, – комментирует Мандзюк.

Напомним, 3 октября состоялись общественные слушания в НКРЭКУ о пересмотре тарифа и увеличении финансирования инвестиционной программы на текущий год для Укргидроэнерго. По итогам слушаний комиссия не поддержала инвестпрограмму и обратилась к руководству Укргидроэнерго с просьбой предоставить детальные документы по спорным статьям.

Ранее эксперт директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что прежде чем менять тариф для компании Укргидроэнерго, НКРЭКУ должна провести аудит компании и ее затрат на выполнение инвестпрограммы.

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Напомним, в СМИ отмечают, что Укргидроэнерго остается самым рентабельным видом генерации электроэнергии. В частности, тариф ГЭС обеспечивает рентабельность Укргидроэнерго на уровне до 50%. Зато фактические объемы инвестиций стабильно не дотягивают до плановых. В частности, в 2015 г компания профинансировала только 85% от запланированных вложений, в 2016-м – 78%, а в прошлом году – только 60%.