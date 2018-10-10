При нынешнем уровне финансирования на укрепление арсеналов боеприпасов понадобится не менее 15 лет.

Об этом заявил министр обороны Степан Полторак на заседании Кабмина.

По его словам, за последние два года Минобороны было выделено по 400-500 млн грн на укрепление арсеналов.

Полторак отметил, что были выбраны три основных крупных арсенала, где сейчас проводится работа – Святоха, Калиновка и Богдановка. На первом началось строительство железобетонных хранилищ, четыре почти готовы, а также полностью укреплен периметр.

Начато строительство на арсеналах в Калиновке и Богдановке.

– В этом году мы планируем построить 15 таких хранилищ, – сообщил Полторак.

По словам министра, выделенных денег на поддержание боеспособности хранилищ недостаточно.

– Только за последние два года выделяется миллиард, по 500 млн. До этого было 10-20 млн. Даже если мы будем выделять в год 500 млн – для того, чтобы построить все арсеналы и базы, нам понадобится 15 лет, – подчеркнул глава оборонного ведомства, добавив, что это при условии идеальной работы застройщиков, и тут тоже есть проблемы.

Раньше Полторак заявил, что только подземные и/или закрытые хранилища для боеприпасов помогут уберечь арсеналы ВСУ от подрыва диверсантами или возгорания из-за служебной халатности.

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Напомним, что 9 октября 2018 года около 03.30 ночи произошел масштабный взрыв на технической территории арсенала номер 6 возле города Ичня Черниговской области. В этом райцентре проживает примерно 11 тыс. людей. Идет эвакуация населения.

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