Двери касательно членства в ЕС должны оставаться открытыми для Украины, Грузии и стран Балканского полуострова.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что ЕС должен держать открытыми двери членства в Союзе для Украины, Грузии и стран Балканского полуострова, передает PAP.

– Польша от начала членства в ЕС активно поддерживала действия по сближению восточных соседей к ЕС и Западу, особенно Украины, Грузии и Западных Балкан. Мы всегда подчеркивали, что двери в Евросоюз должны оставаться открытыми и хотим, чтобы эти страны в будущем стали частью ЕС, – сказал Дуда.

Он также рассказал о совместных европейских ценностях и привел пример отсутствия европейской солидарности по проекту Северный поток-2.

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К слову, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что президент РФ Владимир Путин мечтает о развале Евросоюза.