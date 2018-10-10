PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / ВСУ продвинулись на 1,2 км и освободили село под Волновахой - волонтеры/

ВСУ продвинулись на 1,2 км и освободили село под Волновахой – волонтеры

Объединенные силы провели спецоперацию и освободили село вблизи Волновахи.

Українські військові

Вблизи Волновахи воины Объединенных сил провели спецоперацию, в ходе которой было освобождено село в серой зоне, сообщает фонд Повернись живим.

Украинские бойцы продвинулись на 1,2 тыс. метров и провели зачистку в селе.

По информации фонда, боевики использовали населенный пункт для обстрелов украинских позиций. Почти вся территория спецоперации была заминирована минами российского производства.

– Защитники Украины также нашли в серой зоне российские сухпайки, где были указаны города изготовления – например, Пермь и Москва, а также остатки боеприпасов Вооруженных сил РФ с затертыми маркировками, – говорится в сообщении.

Читайте: Сутки на Донбассе: враг использовал 152-миллиметровую артиллерию

Пресс-центр ООС подтвердил информацию об освобождении населенного пункта, в котором до войны проживало 80 человек.

– Мирные жители покинули его, ведь оккупанты, несмотря Минские соглашения, заходили в село, грабили дома и держали людей в страхе. После того, как населенный пункт опустел, боевики скрывались в брошенных домах и оттуда обстреливали позиции украинской армии, – говорится в сообщении.

К слову, на Донбассе зафиксировано большое скопление военной техники боевиков, размещенной с нарушением линий отвода.

Фото: Повернись живим

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Сутки на Донбассе: враг использовал 152-миллиметровую артиллерию
ООС: враг ударил из запрещенного оружия и понес большие потери
Корсар, Стугна, Барьер – Порошенко показал новую технику ВСУ
Раде предлагают забрать звание народных артистов у Ани Лорак, Лободы и Козловского
БМП, зенитка и минометы. Как прошли сутки на Донбассе
Минобороны показало карту заминированных территорий в Украине
Война на Донбассе: четыре оккупанта уничтожены и восемь ранены
На Донбассе зафиксировано 180 танков боевиков
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка