Объединенные силы провели спецоперацию и освободили село вблизи Волновахи.

Вблизи Волновахи воины Объединенных сил провели спецоперацию, в ходе которой было освобождено село в серой зоне, сообщает фонд Повернись живим.

Украинские бойцы продвинулись на 1,2 тыс. метров и провели зачистку в селе.

По информации фонда, боевики использовали населенный пункт для обстрелов украинских позиций. Почти вся территория спецоперации была заминирована минами российского производства.

– Защитники Украины также нашли в серой зоне российские сухпайки, где были указаны города изготовления – например, Пермь и Москва, а также остатки боеприпасов Вооруженных сил РФ с затертыми маркировками, – говорится в сообщении.

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Пресс-центр ООС подтвердил информацию об освобождении населенного пункта, в котором до войны проживало 80 человек.

– Мирные жители покинули его, ведь оккупанты, несмотря Минские соглашения, заходили в село, грабили дома и держали людей в страхе. После того, как населенный пункт опустел, боевики скрывались в брошенных домах и оттуда обстреливали позиции украинской армии, – говорится в сообщении.

К слову, на Донбассе зафиксировано большое скопление военной техники боевиков, размещенной с нарушением линий отвода.

Фото: Повернись живим