Жители города Армянск в аннексированном Крыму сообщают о химических выбросах. Люди жалуются на плохое самочувствие, резкий запах в воздухе и непонятные осадки.
О новых химических выбросах в Армянске (Крым) сообщила 10 октября журналистка Ксения Бабич.
– Меня довели и я готова на все. У меня четверо детей. Утром был новый выброс.
Я вызвала скорую, приехал врач и плачет. Я рыдаю.
На улице больше 15 минут в день невозможно находиться – отекает лицо, – цитирует журналистка слова местной жительницы.
Жительница Армянска Екатерина Пивовар рассказала Громадскому, что утром 10 октября в городе ощущался характерный запах.
Женщину с детьми доставили в больницу с жалобами на раздражение химическими веществами.
Она получила “ожоги слизистой оболочки носа” и чувствует “жжение в глазах”.
Врачи диагностируют аллергическую реакцию на токсические вещества и посоветовали женщине уехать из города.
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Пользователи соцсетей также пишут о признаках выбросов.
– Сегодня утром опять коричневые жидкие осадки на балконных поверхностях и кислый запах, – отметил Сергей Самарин.
Напомним, в конце августа все металлические предметы в домах Армянска покрылись липкой ржавчиной.
В начале сентября оккупационная власть Крыма остановила завод Крымский титан из-за неконтролируемых выбросов. Позже стало известно о массовой эвакуации из Армянска.
Позже правительственная комиссия назвала две версии экокатастрофы в Крыму.
Уже 23 сентября в Армянске отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный 14 сентября.
Фото: Громадське. Крим/Facebook