PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Экокатастрофа в Крыму: жители Армянска сообщают о новых выбросах/

Экокатастрофа в Крыму: жители Армянска сообщают о новых выбросах

Жители города Армянск в аннексированном Крыму сообщают о химических выбросах. Люди жалуются на плохое самочувствие, резкий запах в воздухе и непонятные осадки.

О новых химических выбросах в Армянске (Крым) сообщила 10 октября журналистка Ксения Бабич.

– Меня довели и я готова на все. У меня четверо детей. Утром был новый выброс.

Я вызвала скорую, приехал врач и плачет. Я рыдаю.

На улице больше 15 минут в день невозможно находиться – отекает лицо, – цитирует журналистка слова местной жительницы.

Жительница Армянска Екатерина Пивовар рассказала Громадскому, что утром 10 октября в городе ощущался характерный запах.

Женщину с детьми доставили в больницу с жалобами на раздражение химическими веществами.

Она получила “ожоги слизистой оболочки носа” и чувствует “жжение в глазах”.

Врачи диагностируют аллергическую реакцию на токсические вещества и посоветовали женщине уехать из города.

Читайте: Советский сценарий России в Армянске: будет второй Чернобыль и Курск?

Пользователи соцсетей также пишут о признаках выбросов.

– Сегодня утром опять коричневые жидкие осадки на балконных поверхностях и кислый запах, – отметил Сергей Самарин.

Напомним, в конце августа все металлические предметы в домах Армянска покрылись липкой ржавчиной.

В начале сентября оккупационная власть Крыма остановила завод Крымский титан из-за неконтролируемых выбросов. Позже стало известно о массовой эвакуации из Армянска.

Позже правительственная комиссия назвала две версии экокатастрофы в Крыму.

Уже 23 сентября в Армянске отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный 14 сентября.

Фото: Громадське. Крим/Facebook

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Десятки грузовиков и Тигры: к Симферополю едет колонна техники РФ
Россия скрывает аварию с турбинами Siemens в Крыму – МинВОТ
Олег Сенцов голодал 145 дней – что должен знать каждый
РФ переселяет в Крым десятки тысяч россиян
Володимир Балух
Балух уже отбыл срок, имеет право на освобождение – Денисова
Володимир Балух
Балуху изменили приговор
Катастрофы не избежать. Землю ждет глобальная засуха
Онлайн-трансляції перевірок і публічний доступ: як позбутися шкідливих виробництв
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка