Жители города Армянск в аннексированном Крыму сообщают о химических выбросах. Люди жалуются на плохое самочувствие, резкий запах в воздухе и непонятные осадки.

О новых химических выбросах в Армянске (Крым) сообщила 10 октября журналистка Ксения Бабич.

– Меня довели и я готова на все. У меня четверо детей. Утром был новый выброс.

Я вызвала скорую, приехал врач и плачет. Я рыдаю.

На улице больше 15 минут в день невозможно находиться – отекает лицо, – цитирует журналистка слова местной жительницы.