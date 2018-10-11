В немецком Франкфурте-на-Майне 10 октября начала работать крупнейшая в мире книжная выставка-ярмарка, участие в которой традиционно принимает Украина. В этот раз там зачитают записки Олега Сенцова.

Об этом пишет Телеграф.

Важной темой юбилейной ярмарки станет тема прав человека, в этом году отмечается 70-летие декларации по правам человека. Также будет присутствовать проблематика Me Too (популярный хештег, мгновенно распространившийся в социальных сетях в октябре 2017 года, подчеркивающий осуждение сексуального насилия и домогательств, получивший распространение в результате скандала и обвинений кинопродюсера Харви Вайнштейна).

Официальное открытие украинского стенда намечено на 16.00 в среду. Все дни вплоть до 14 октября, последнего дня работы выставки, на стенде будут проходить разнообразные мероприятия. Среди них встречи с писателями, журналистами и литературными критиками. Запланированы чтения записок Олега Сенцова и встреча с Мустафой Джемилевым, книга о котором будет также представлена. Кроме того, будет презентован украинско-немецкий журнал Gelblau (Желто-Голубой), а также совместный проект издательства Книга-путешествие об Украине.

14 октября, с 15.00 до 16.00, на украинском стенде Франкфуртского фестиваля пройдет автограф-сессия известного украинского политического блогера, обозревателя и аналитика Олега Пономаря, автора книг Витрина и Колесо истории. Украина 2015-2018, в которых подробно описаны и проанализированы политические и экономические процессы в Украине и мире, начиная с периода зимы 2013-2014 гг.

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К слову, Олег Сенцов стал одним из финалистов на получение премии За свободу мысли имени Андрея Сахарова.