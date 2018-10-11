Харьковский тракторный завод в 2018 г, реализуя долгосрочную программу модернизации, получил от собственника и освоил $5 млн инвестиций.

Как известно, предприятие принадлежит группе DCH Александра Ярославского, который приобрел ХТЗ в 2016 г. и в сжатые сроки обеспечил восстановление производства после длительного простоя.

Об этом сегодня, 11 октября, на в ходе пятого агропромышленного форума AGROPORT в Харькове заявил журналистам генеральный директор Харьковского тракторного завода (ХТЗ) Андрей Коваль.

– Сейчас по факту инвестировано порядка $5 млн. В следующем году – еще порядка $5 млн, – сказал Коваль.

Гендиректор подчеркнул, что ХТЗ сделал в 2018 году значительный упор на улучшение качества производимых тракторов.

– В продукт только с начала года было внесено более чем 200 улучшений – от небольших до достаточно значительных: адаптирована новая линейка моторов, эффективных, современных, экономичных. В работе сейчас серьезные изменения, связанные с гидроуправлением, увеличением прочностных характеристик. Кроме того, мы хотим, чтобы трактор возил больше, работал надежнее, потреблял меньше топлива и так далее. То есть потребительские свойства продукта и в дальнейшем будут улучшаться, – сказал Коваль.

Генеральный директор ХТЗ добавил, что предприятие работает не только непосредственно над продуктом, но и над повышением общей эффективности производственного процесса.

– Сейчас завод в состоянии большой стройки: мы реконструируем цеха, покупаем новое оборудование, оптимизируем структуру производства. Это позволит дать еще более приятную цену продукта, – сказал Коваль.

По его словам, в 2018 году завод по Украине увеличил реализацию продукции на 40%. В 2019 году планируется произвести около 1 тысячи тракторов.

-Хотел бы отдельно поблагодарить нашего акционера. (ред. – Александру Ярославскому) за особое отрошение к предприятию. У него много активов, но в данном случае у него ХТЗ – это хобби №1. Он очень заинтересован в развитии ХТЗ, в том, чтобы чтобы Украина получила свой украинский трактор не хуже, а, может, в чем-то и лучше, если брать цена и качество, импортной продукции, – подытожил гендиректор ХТЗ.

Напомним, что как легендарный Харьковский тракторный завод ведет свою историю с 1930 года и был приобретен Александром Ярославским в 2016 году. По итогам 2017 года ХТЗ выпустил 794 единицы техники и получил прибыль в размере 48,8 млн. грн. (против убытка в 667 млн. грн. в 2016 году).

В 2013 году все оборонные предприятия были банкротами. Сознательно уничтожался оборонно-промышленный комплекс. Харьковский тракторный завод стоял. Надо было много совместных усилий, приезда на завод для того, чтобы защитить производство в крупнейшей аграрной стране Европы. Инвестор мне тогда пообещал: будет, господин президент, если мы сделаем это и это, что государство сделало, 500 тракторов. Сегодня есть 800 тракторов. Такое перевыполнение я приветствую, — сказал президент Украины Петр Порошенко на международном инвестиционном форуме в Харькове 29 сентября этого года.