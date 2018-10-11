Новые тарифы на тепло могут ввести уже через месяц после повышения цены на газ.

Новые тарифы на тепло могут ввести через месяц после того, как будет повышена цена на газ для населения, сообщает LB.ua.

– Как только будет новая цена газа от Кабмина, мы инициируем процедуру пересмотра тарифов на тепло и теплоснабжение. С учетом открытого обсуждения, через месяц, новые тарифы будут установлены, – заявила председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко.

По ее словам, если решение о повышении цены на газ примут в октябре, то обсуждение вопроса о повышении тарифов пройдет в ноябре и их установят с 1 декабря.

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К слову, в НКРЭКУ считают очень низким уровень возмещения стоимости электрической энергии потребителями.