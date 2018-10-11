За минувшие сутки боевики 28 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. Вследствие обстрелов двое бойцов погибли, трое ранены. Еще двое военных подорвались на мине.

10 октября ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была напряженной, однако вполне контролируемой.

Боевики 28 раз открывали огонь по позициям наших войск. 12 раз враг применял запрещенное Минскими договоренностями вооружение, сообщает штаб ООС.

Противник вел прицельный огонь из 120 и 82-мм минометов, противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также прицельный огонь вел вражеский снайпер.

Оккупанты обстреливали позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Степное, Троицкое, Новолуганское, Майское, Зайцево, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Лебединское и Широкино.

Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли и трое получили ранения.

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Позиции ВСУ возле Крымского, Новотошковского, Майского, Новолуганского и Красногоровки оккупанты обстреливали из 120-мм минометов.

Огневому воздействию из 82-мм минометов подверглись опорные пункты наших войск недалеко от Крымского, Новотошковского, Новолуганского, Авдеевки, Красногоровки, Гнутового и Лебединского.

Защитники Золотого и Гнутового были обстреляны противотанковыми ракетами, а защитники Крымского и Майского – из вооружения боевых машин пехоты.

Кроме того, по позициям вблизи Новотошковского враг вел огонь из зенитной установки ЗУ-23-2.

Опорный пункт в районе Гнутового обстреливал вражеский снайпер.

Двое военнослужащих получили смертельные ранения в результате подрыва на минно-взрывном устройстве.

По данным разведки, в течение суток 6 оккупантов уничтожены и 10 получили ранения.

Ранее украинские военные провели спецоперацию возле Волновахи и освободили село в серой зоне.

Фото: Минобороны