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Никаких диверсий: в Украине построят 15 современных хранилищ боеприпасов

Президент Петр Порошенко анонсировал в этом году начало строительства 15 современных хранилищ боеприпасов с автоматическими системами охраны, которые могут исключать диверсии.

Петро Порошенко

Об этом пишет УНИАН.

– На сегодняшний день мы не имеем ни одного современного состава (боеприпасов), их не было и не имеем сейчас, а то, что было по состоянию на 2014 год, напоминало упорядоченные свалки под открытым небом, – отметил он.

По словам президента, в этом году запланировано начало строительства 15 современных хранилищ с автоматическими системами охраны, исключающих диверсии, с автоматическими системами противопожарной безопасности, автоматическими системами оповещения, которые сводят почти к нулю человеческий фактор. Президент отметил, что в вопросе хранения боеприпасов необходимо исключить человеческий фактор, когда охранник может быть завербован, а диверсант проникнет и осуществит подрыв на любом составе.

Порошенко отметил, что сейчас отправляется на арсенал боеприпасов в село Цвитоха в Хмельницкой области.

– Его реконструкция происходит по стандартам НАТО. 37 железобетонных хранилищ, 70 км электросетей, 20 км водопроводов, 15 км дорог с твердым покрытием. Один миллиард и 250 млн гривен. И это только на один объект. Это – цена за безопасность, – добавил глава государства.

Читайте: Взрывы на складах: что нужно сделать и сколько потребуется времени

Напомним, что 9 октября 2018 года около 03.30 ночи произошел масштабный взрыв на технической территории арсенала номер 6возле города Ичня Черниговской области. В этом райцентре проживает примерно 11 тыс. людей. Идет эвакуация населения.

Факты ICTV продолжают следить за новостями из Черниговской области.

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