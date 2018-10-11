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Подольский мост заработает через 2 года: на какой стадии строительство

В 2018 году на строительство Подольского мостового перехода в Киеве потрачено ориентировочно 392,7 млн грн.

Подільський міст

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

– В этом году уже выполнены работы по укреплению монтажных опор, сварка стыков арки, антикоррозийной защиты балки жесткости и арки, монтажа подвесных лесов балки жесткости и смонтированы 4 из 19 вязов арки моста через Днепр, – говорится в сообщении.

Также выполнены работы на эстакадах на Рыбачьем полуострове, Трухановом острове, в урочище Горбачиха и возле дамбы Русановских садов, левоповоротном съезде с мостового перехода и на мосту через Десенку.

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Директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов обещает, что шестой автодорожный мост через Днепр в Киеве, который строят с 2003 года, заработает уже через два года.

По его словам, Подольский мостовой переход позволит построить Подольско-Воскресенскую линию метро и разгрузить от транспорта Северный мост.

Подольский мост рассчитан под совместное движение автотранспорта (6 полос движения) и метрополитена. Его проектная пропускная способность – 60 тыс. единиц авто в сутки.

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Подольский мост заработает через 2 года: на какой стадии строительство / 3 фотографии

Ранее сообщалось, что проезд через Подольско-Воскресенский мост после завершения его строительства могут сделать платным.

Фото: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

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