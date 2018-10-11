В выходные, 13, 14 и 15 октября, в Украине ожидается теплая и солнечная погода.

В течение трех дней, с 13 по 15 октября, температура воздуха не будет опускаться ниже +18, прогнозируют в Укргидрометцентре.

В субботу, 13 октября, солнечно и сухо везде по Украине.

По-летнему тепло будет на Закарпатье – до +21, на градус ниже в южных регионах.

На остальной территории +18.

В Киеве без осадков, ночью 2-4, а днем ​​16-18 градусов тепла.

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На воскресенье, 14 октября, синоптики также прогнозируют сухую и теплую погоду.

Температура воздуха практически не изменится.

В западных регионах потеплеет до +20, на остальной территории – без изменений.

В Киеве облачно с прояснениями, ночью 5-7, днем ​​до +18.

В понедельник, 15 октября, бабье лето будет продолжаться.

На Закарпатье +21, на юге и западе +20, в центральных, северных и восточных областях – до +18.

В столице также будет тепло, как и в предыдущие дни.

К слову, еще на прошлой неделе в Карпатах выпало полметра снега.