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Рева рассказал, сколько платит за коммунальные услуги

Министр социальной политики Андрей Рева платит за коммунальные услуги 1175 гривен.

рева

Об этом он рассказал в эфире 112 Украина.

– Я проживаю здесь, а зарегистрирован в Виннице. Семья моя живет в Виннице. Я арендую квартиру, плачу согласно договора, куда входят и коммунальные услуги, – сказал он.

В трехкомнатной квартире (64 кв. м) семьи министра в Виннице индивидуальное отопление.

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По его словам, оплата происходит по четырем позициям – содержание жилья, газ, электроэнергия и вода.

– В январе прошлого года мы заплатили 1175 грн. В Киеве же я плачу не по платежкам, а арендную плату. Мне с 1 октября этого года повысили арендную плату, я буду показывать сейчас в декларации, – сказал министр.

К слову, ранее в Минсоцполитики объяснили, почему устный отказ в субсидии является незаконным.

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