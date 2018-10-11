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Томос Украине: архиепископ сказал, чего ждать от Синода

Архиепископ Даниил Памфилийский надеется на положительное решение по украинскому вопросу в конце Синода Вселенского патриархата, который проходит в Стамбуле.

Об этом он заявил перед началом заседания Синода в последний день, 11 октября, передает Радио Свобода.

– Доклад прошел замечательно, мы провели встречу с патриархом, а сегодня утром продолжаем. Надеемся, что до конца дня будет официальное сообщение. Доклад был воспринят прекрасно. Я думаю, все были заинтересованы украинским вопросом, было много вопросов и ответов. Так что думаю, что будет что-то положительное. Будет еще продолжение доклада и обсуждение. Думаю, через несколько часов вы услышите результаты, – заявил он.

Читайте: Автокефалия для УПЦ: в Стамбуле начался Синод Вселенского патриархата

К слову, президент Украины Петр Порошенко убежден, что процесс принятия решения о предоставлении Украине Томоса о создании поместной Украинской Православной церкви, уже вышел на финишную прямую.

Фото: Укринформ.

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