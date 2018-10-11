Украина создала группировку войск, готовых к отражению агрессии с востока, Крыма, Приднестровья и севера.

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с командирами бригад (полков) Вооруженных сил, Нацгвардии и Государственной пограничной службы Украины в Хмельницкой области отметил рост боеготовности ВСУ.

Президент отметил, что для отпора агрессии во всех направлениях создана группировка сил, передает Интерфакс-Украина.

– Сформирован 39 боевых бригад, ряд военных частей оперативного, тылового и технического обеспечения. На потенциально опасных направлениях создана группировка сил, которые готовы для отпора агрессии, и не только с востока, но в том числе и с крымского направления войска надо держать наготове, в том числе из Приднестровья, в том числе с севера, – сказал Порошенко.

Читайте: Украинским военным увеличат зарплаты – когда и на сколько

Напомним, Порошенко анонсировал начало строительства 15 современных хранилищ боеприпасов.