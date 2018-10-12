В Чернигове общественные активисты провели уличную презентацию, во время которой показали людям, куда партии тратят бюджетные деньги.

Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя Черниговской областной общественной организации Центр политических студий и аналитики Сергей Старченко.

Как показали результаты исследования партийных расходов, в 2018 году больше всего денег украинские партии потратили на пропаганду – почти 53 млн гривен, и содержание местных ячеек – около 48 млн гривен.

Больше всего на пропаганду потратила ВО Батькивщина – почти 25 млн грн, Самопомощь – почти 10 млн грн, РПЛ – более 7 млн, МЧП – более 5 млн 596 тыс. гривен, Опоблок – более 4 млн грн, Народный фронт – более 999 тысяч.





Черниговские активисты показали людям, куда партии тратят бюджетные деньги / 3 фотографии

По данным экспертов, больше всего денег на содержание местных ячеек тратит партия БПП Солидарность – 55,5%, которая в общем итоге стала лидером рейтинга добродетельности политических партий.

91% доходов партии получают за счет государственного финансирования, в виде взносов физических – 8%, взносы от юридических лиц – 0,7%, хозяйственная деятельность партий – 0,3%.

Акция в Чернигове состоялась в рамках всеукраинского проекта коалиции “Деньги партий под Контролем”, который совместными усилиями реализуют РПР, Центр демократии и верховенства права и Центр “Эйдос”.

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Активисты коалиции “Деньги партий под Контролем” по всей Украине проводят конференции, круглые столы и уличные акции, чтобы познакомить более широкий круг людей с аналитикой о партийных кассах.