PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество / Черниговские активисты показали людям, куда партии тратят бюджетные деньги/

Черниговские активисты показали людям, куда партии тратят бюджетные деньги

В Чернигове общественные активисты провели уличную презентацию, во время которой показали людям, куда партии тратят бюджетные деньги.

Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя Черниговской областной общественной организации Центр политических студий и аналитики Сергей Старченко.

Как показали результаты исследования партийных расходов, в 2018 году больше всего денег украинские партии потратили на пропаганду – почти 53 млн гривен, и содержание местных ячеек – около 48 млн гривен.

Больше всего на пропаганду потратила ВО Батькивщина – почти 25 млн грн, Самопомощь – почти 10 млн грн, РПЛ – более 7 млн, МЧП – более 5 млн 596 тыс. гривен, Опоблок – более 4 млн грн, Народный фронт – более 999 тысяч.

image image image
Черниговские активисты показали людям, куда партии тратят бюджетные деньги / 3 фотографии

По данным экспертов, больше всего денег на содержание местных ячеек тратит партия БПП Солидарность – 55,5%, которая в общем итоге стала лидером рейтинга добродетельности политических партий.

91% доходов партии получают за счет государственного финансирования, в виде взносов физических – 8%, взносы от юридических лиц – 0,7%, хозяйственная деятельность партий – 0,3%.

Акция в Чернигове состоялась в рамках всеукраинского проекта коалиции “Деньги партий под Контролем”, который совместными усилиями реализуют РПР, Центр демократии и верховенства права и Центр “Эйдос”.

Читайте: Бюджет под елку отменяется – с 2019 Украина будет планировать бюджет на 3 года

Активисты коалиции “Деньги партий под Контролем” по всей Украине проводят конференции, круглые столы и уличные акции, чтобы познакомить более широкий круг людей с аналитикой о партийных кассах.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

На боеспособность ВСУ необходимо 112 млрд грн, дают только 82 – Муженко
чернигов
В Чернигове на ходу загорелась маршрутка с пассажирами
Потоп в Чернигове: затопило насосную станцию, улицы превратились в реки
Роскопки
В Чернигове нашли древнее семиэтажное кладбище
Лобовое столкновение под Черниговом: три человека погибли
За 20 минут воды было уже по пояс! В Чернигове боятся очередного ливня
Чернигов спасают от подтопления: есть пострадавшие, нужна помощь
Раньше здесь была конюшня! Где и в каких условиях работают полицейские в Чернигове
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка