Павел Климкин заявил, что нет никаких оснований обвинять венгров с двойным гражданством в измене или сепаратизме.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин убежден, что нынешняя позиция Будапешта по языку вредит украинским венграм.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

– Завтра посещу Ужгород. Общество венгерской культуры Закарпатья пригласило меня на свое заседание… Особенно для меня важно будет поговорить с теми украинскими венграми, чьи интересы непосредственно затрагивает нынешняя напряженность между Будапештом и Киевом, – написал министр.

Климкин отметил, что никаких “выпадов” против венгерской общины у него нет.

– Да, я дискутирую с официальным Будапештом по вопросам преподавания государственного языка, я решительно осудил практику массовой раздачи венгерского гражданства (причем тайной, что меня особенно раздражает), но никаких выпадов против венгерской общины у меня не может быть ни на практике, ни в теории! Наоборот, я всегда утверждал, что нет никаких оснований обвинять венгров с двойным гражданством в измене или сепаратизме, – отметил глава МИД.

Он убежден, что нынешняя позиция Будапешта по языку вредит украинским венграм.

– Я абсолютно убежден, что нынешняя позиция Будапешта по языку действительно вредит украинским венграм. Вот, например, какие перспективы ждут ребят из Берегово, если по окончании школы они двух предложений не смогут связать на государственном языке?, – подчеркнул Климкин.

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По словам министра, ситуацию с двойным гражданством он призывает решить таким образом, чтобы не повредить людям, которые уже имеют два паспорта.

– В конце концов, я был первым, кто предложил начать дискуссию о том, как решить проблему, даже рассмотреть возможность здравомыслящего и сбалансированного применения двойного гражданства. Но мои критики этого почему-то не замечают, – добавил Климкин.

Напомним, Факты ICTV выяснили, законно ли иметь второй паспорт в Украине и предусмотрен ли за это штраф.