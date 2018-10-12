К жительнице Армянска пришли сотрудники российской прокуратуры и полиции после того, как она призвала горожан выйти к властям города из-за выбросов на заводе Крымский титан.

Сотрудники российской полиции и прокуратуры пришли к жительнице Армянска Екатерине Пивовар после того, как она призвала горожан собраться возле подконтрольной Кремлю администрации города из-за ситуации после выбросов на заводе Крымский титан, сообщает Крим.Реалии.

По словам женщины, ей вручили предостережение о недопущении нарушения российского законодательства и заявили, что ей не следует организовывать это мероприятие.

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При этом Пивовар уточнила, что не планировала собирать митинг. Она лишь пояснила, что мамы с детьми придут к зданию администрации города и попросят власть пообщаться с ними.

Как сообщалось, в ночь на 24 августа все металлические предметы в домах Армянска покрылись липкой ржавчиной.

В начале сентября оккупационная власть Крыма остановила завод Крымский титан из-за неконтролируемых выбросов. Позже стало известно о массовой эвакуации из Армянска.

Позже правительственная комиссия назвала две версии экокатастрофы в Крыму.

Уже 23 сентября в Армянске отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный 14 сентября.