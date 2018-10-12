9 октября в Киеве стартовала ежегодная выставка Оружие и безопасность – 2018, на которой представили новые разработки украинского оружия и военной техники.

Экспозиция проходила в Международном выставочном центре. На ней традиционно представили новинки вооружения и защиты военных.

К слову, в этом году участниками стали более 500 компаний из 17 стран, среди которых 380 из Украины.

Реактивная система залпового огня БМ-21 УМ

Шепетовский ремонтный завод представил БМ-21 УМ Берест на шасси КрАЗ, который призван заменить БМ-21 Град, стоящий на вооружении ВСУ.

Наряду со своим российским аналогом Берест имеет целый ряд преимуществ:

мощность залпа больше (50 вместо 40. – Ред. )

) точность ведения огня

цифровые системы управления и наведения артиллерии

большая мобильность

меньше времени для открытия огня и смены позиций

Особенностью системы является возможность экипажа получать необходимые данные от внешних источников и выполнять подготовку к стрельбе и саму стрельбу без необходимости выхода из кабины. Благодаря этому машина тратит меньше времени на выполнение огневой задачи и быстро меняет позицию.

Берест установлен на новом шасси от КрАЗ с колесной формулой 4х4. Новые цифровые технологии позволяют вести расчет РСЗО в режиме реального времени, получая точные координаты врага, которые в обработанном виде поступают с беспилотников, контрбатарейной РЛС, а также других систем наблюдения.

Бронированная разведывательная машина Мангуст

Двухосевая бронированная плавающая разведывательная машина, со всеми ведущими колесами была представлена ​​Николаевским бронетанковым заводом.

Она предназначена для ведения разведки боем и огневой поддержки боевых подразделений. Торсионная подвеска обеспечивает повышенную проходимость. Машина может преодолевать водные преграды и способна развивать на шоссе скорость до 100 км/ч.

Интересное решение разработки – аппарель в корме, которая позволяет там перевозить габаритные грузы или размещать ноши.

Машина также оснащена модернизированным боевым модулем Фальконет, способным вести цель по изображению программным методом.

Мангуст получил роботизированный боевой модуль, который сейчас оснащен крупнокалиберными пулеметоми калибром 14,5 мм и 7,62 мм.

БМП-М1С

Боевую бронированную гусеничную машину представил Житомирский бронетанковый завод. БМП-М1С – это конверсия боевой разведывательной машины БРМ-1К. Однако новинка получила повышение огневой мощи, уровня защиты и немецкий двигатель Deutz, вместо устаревшего советского.

Благодаря ремоторизации 15,5-тонная БМП-М1С с новым немецким двигателем развивает скорость в 70 км/ч и преодолевает водные преграды вплавь на скорости 7,5 км/час.

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Также БМП-М1С оснащен боевым модулем Стилет, который имеет 30-мм пушку, пулемет и противотанковый ракетный комплекс Барьер, который способен поражать цели на расстоянии до 5 км. Тандемная кумулятивная боевая часть может пробить 800 мм брони. Наведение осуществляется по лучу лазера.

Точный огонь при любой погоде обеспечивает новая система управления Синтез. БМП-М1С может транспортировать до 8 военнослужащих.

Новая машина получила роботизированный боевой модуль, который сейчас оснащен крупнокалиберным пулеметом калибром 14,5 мм и пулеметом с калибром 7,62 мм.

БТР-4МВ1

БТР-4МВ1 создали специалисты Харьковского конструкторского бюро им. Морозова. Вес нового БТР составляет 24-25 тонн, что на 3 тонны больше обычной версии БТР-4. Также новинка оснащена двигателем от Deutz и американской трансмиссией Alisson.

Машина может перевозить до 10 человек: 3 члена экипажа и 7 военнослужащих.

БТР-4МВ1 оснащен боевым комплексом Парус:

30 мм пушка

30 мм гранатомет

пулемет

противотанковый ракетный комплекс Барьер

Максимальная скорость – 110 км/ч, а при форсировании водных преград вплавь до 10 км/ч.

Надия

Также среди интересных экспонатов на выставке можно отметить украинский вертолет Надия производства Мотор Сич, который является продолжением Ми-2. Новые машины призваны заменить морально устаревшие советские экземпляры.

Верталеты могут использоваться как пассажирские или для патрулирования. Также, существует вариант для его оснащения ракетным вооружением.

Представленным новинкам и модернизациям придется пройти еще долгий путь к серийному производству.

Ранее Факты ICTV писали, что украинцы представили в Фарнборо транспортный самолет Ан-178. Он может садиться на грунтовые площадки.

Фото: Укроборонпром.